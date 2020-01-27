طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر بالأحواز

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

أظهرت لقطات فيديو خروج طائرة إيرانية عن مسارها في مدينة معشور في الأحواز، وعلى متنها 130 راكباً، بعد هبوطها بأرض المطار.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز “بوينغ MD”، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

كما أظهرت اللقطات إجلاء ركاب الطائرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة “كاسبين” للطيران أثناء هبوطها في مطار “ماهشهر” جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار و اصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

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