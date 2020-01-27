شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان ترشحها للانتخابات.. ماذا طلبت رئيسة بوليفيا المؤقتة من الوزراء؟ والان نبدء بالتفاصيل

طلبت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس من وزراء حكومتها تقديم استقالاتهم من أجل مواجهة "مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي" بعد إعلان ترشيح نفسها في انتخابات الرئاسة المقبلة في مايو أيار.

وقال مكتب الرئاسة في بيان إنها ستسعى لشغل هذه المناصب بأسرع ما يمكن للحفاظ على استمرار العمل قبل الانتخابات التي تمثل إعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر تشرين الأول وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات ودفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة.

وكانت أنييس العضو السابق في مجلس الشيوخ قد أعلنت ترشحها يوم الجمعة في خطوة أثارت رد فعل عنيف في البلاد بعد أن استبعدت من قبل الترشح وقالت إن هدفها الوحيد هو قيادة البلاد إلى انتخابات شفافة جديدة.