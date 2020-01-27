شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: «الحوثي» يعيش حالة هيستيريا بعد مقتل سليماني والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف نائب الرئيس اليمني بالقول إن المليشيا تدفع بكل قوتها للانتقام لمقتل سليماني، بدماء اليمنيين وإزهاق أرواحهم والسيطرة على مواردهم وقرارهم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن بقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد أحمد الحبيشي للإطلاع على المستجدات الميدانية في جبهات المنطقة.
وأكد نائب الرئيس اليمني، أن همجية مليشيا الحوثي العدوانية تصطدم بثبات وبأس اليمنيين واصطفافهم ورفضهم بأن يكون هناك حزب الله آخر في اليمن أو أن تكون اليمن مرتعاً لولاية الفقيه أو بلداً آخراً تمتد إليه يد التآمر والغدر الإيرانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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