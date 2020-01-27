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بالصور.. ما سببه الهجوم على الحبوبي

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ادى الهجوم على ساحة الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية الى احتراق اكثر 30 خيمة اعتصام.

فيما باشر المتظاهرون ببناء الخيام والسرادق.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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