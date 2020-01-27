بالصور.. ما سببه الهجوم على الحبوبي

ادى الهجوم على ساحة الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط الناصرية الى احتراق اكثر 30 خيمة اعتصام. فيما باشر المتظاهرون ببناء الخيام والسرادق. Advertisements

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