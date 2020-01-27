باشر متظاهرو الناصرية، الاثنين، ببناء سرادق لهم بالطابوق. وقال مصدر امني لـ الخليج 365، ان "المتظاهرين في الناصرية باشروا صباح اليوم ببناء السرادق بالطابوق والبلوك". واضاف ان "ذلك جاء بعد حرق خيامهم فجر اليوم من قبل مجهولين". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حرق خيامهم.. متظاهرو ذي قار يباشرون ببناء السرادق بالطابوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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