كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في بغداد والناصرية والبصرة، فيما اشار الى استشهاد واصابة 20 شخصا في احداث الناصرية فجر اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في بغداد تضمن توافد مستمر في ساحات التظاهر (التحرير والخلاني ونفق التحرير والسعدون)"، مبينا ان "الموقف جيد ولا يوجد اي خرق".
واضاف ان "حصيلة الاحداث في ساحات التظاهر ببغداد بلغت اختناق تسعة اشخاص"، مشيرا الى ان "بعض الحالات خطرة".
وفي الناصرية، فقد ذكر المصدر ان "مجهولين هاجموا فحجر اليوم المتظاهرين في ساحة الحبوبي وقاموال باحراق خيام المعتصمين"، مشيرا الى ان "الحصلية هذه الاعمال بلغت شهيدين و18 مصابا بعضها خطرة".
وتابع ان المتظاهرين قاموا بنصب الخيام مرة اخرى، وهنام هدوء نسبي".
اما في البصرة، فأكد المصدر ان "الوضع جيد في المحافظة وجميع الطرق مفتوحة عدا ساحات التظاهر"، لافتا الى ان "هناك زخم مروري بسيط في بعض المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر حرق خيام و20 شهيدا ومصابا.. الموقف الامني في بغداد والناصرية والبصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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