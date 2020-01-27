هلع بين ركاب طائرة إيرانية انحرفت عن المدرج لـ"الطريق السريع"

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وكالاتالإثنين 2020/1/27 10:13 ص بتوقيت أبوظبي
طائرة إيرانية تنحرف عن المدرج خلال الهبوط
خرجت طائرة إيرانية، الإثنين، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، وسط حالة من الهلع بين الركاب.
ووفق وكالة إرنا (شبه الرسمية) فإن الرحلة رقم 6936 التي كانت في طريقها من طهران إلى ماهشهر، (جنوب غرب) انحرفت عن مسارها وغادرت المدرج في الهبوط.
ونقلت عن محمد رضا رضائي، المدير الإداري للمطارات في خوزستان، أن الطيار أرجأ الهبوط.
وأضاف أن التأخير في الهبوط تسبب في الحادث وهبطت الطائرة على الطريق السريع دون إصابات.
ووفق وسائل إعلام فإن الحادث أدى إلى تحطم عجلات الطائرة، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.
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