صحيفة: ترامب ربط مساعدة أوكرانيا بتعاونها في تحقيقيات ضد الديمقراطيين

ذكرت صحيفة "نيويوك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ في أغسطس/آب الماضي جون بولتون، أنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.



وأضافت الصحيفة أن جون بولتون مستشار الأمن القومي لترامب في ذلك الوقت أبلغه، أنه يريد تجميد مبلغ 391 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.

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وقالت الصحيفة إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر، حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونجرس، ولكن ترامب قال خلال نقاش جرى مع بولتون في أغسطس عام 2019 إنه يفضل عدم إرسال مساعدات لأوكرانيا إلى أن يسلم المسؤولون هناك كل المواد التي لديهم بشأن التحقيق الذي شمل بايدن بالإضافة إلى مؤيدي هيلاري كلينتون في أوكرانيا.



وأمر البيت الأبيض بولتون ومسؤولي الإدارة الآخرين بعدم التعاون مع التحقيق الجاري بشأن المساءلة على الرغم من أن بولتون قال إنه سيدلي بشهادته بشأن هذا الموضوع إذا تم استدعاؤه.

وتدور التحقيقات حول ما إذا كان ترامب أمر بممارسة ضغوط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافسه الديمقراطي جو بايدن، عن طريق حجب المعونات العسكرية عن أوكرانيا.



وكان الكونجرس الأمريكي خصص 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا للعام المالي 2019، لاستخدامها في الإنفاق على الأسلحة وغيرها من المعدات، وكذلك برامج لمساعدة الجيش الأوكراني في محاربة الكيانات الانفصالية.