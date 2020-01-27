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حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات ومدن مصر خلال الساعات المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات ومدن مصر خلال الساعات المقبلة

متابعات_الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يسود مصر، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على معظم الأنحاء وكثيفة على بعض المناطق وغائمة أحيانا والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

 

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 07 19

 

شبين الكوم 07 18

 

طنطا 08 17

 

دمنهور 09 17

 

الإسكندرية 09 17

 

بلطيم 09 17

 

مطروح 07 17

 

السلوم 05 17

 

سيوة 04 18

 

بورسعيد 12 16

 

دمياط 11 16

 

الزقازيق 09 19

 

الاسماعيلية 07 19

 

السويس 08 18

 

العريش 07 16

 

رفح 07 17

 

رأس سدر 09 19

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نخل 02 16

 

نويبع 11 20

 

طابا 06 19

 

كاترين 00 12

 

الطور 08 19

 

شرم الشيخ 13 21

 

الغردقة 12 22

 

مرسى علم 12 22

 

الفيوم 07 19

 

بنى سويف 07 19

 

المنيا 05 19

 

أسيوط 05 20

 

سوهاج 06 21

 

قنا 08 22

 

الأقصر 06 22

 

أسوان 08 23

 

أبوسمبل 09 22

 

الوادى الجديد 07 22

 

شلاتين 13 23

 

أبو رماد 13 22

 

حلايب 15 20

 

رأس حدربة 14 20

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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