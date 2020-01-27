مقتل وفقدان أكثر من 60 شخصا نتيجة فيضانات البرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت السلطات في البرازيل عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية في ولاية "ميناس جريس" جنوب شرقي البلاد، إلى ما لا يقل عن 44 شخصا.



وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن خدمة الطوارئ، مساء الأحد، أن 19 شخصا آخرين في عداد المفقودين، كما أجبر أكثر من 14 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وأعلنت حكومة الولاية حالة الطوارئ في 47 بلدة ومدينة، بما في ذلك العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي، كما حذرت السلطات من خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، التي أدت بالفعل إلى تدمير العديد من المباني السكنية.

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ودُفِنَتْ عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت غادرت منزلها في بيلو هوريزونتي أثناء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات وذلك بعد العودة إلى مسكنها مساء الجمعة الماضية، ولم ينج أحد من هذه العائلة.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية "إنميت" أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 110 أعوام، وهطل ما مجموعه 8ر171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.

وتم رفع حالة الاستنفار عند سد في منجم باراو دي كوكيس على مسافة نحو 50 كيلومترا من بيلو هوريزونتي، حيث أعلنت شركة المنجم أن الأمطار الغزيرة أضرت بالبنية التحتية للسد، مشيرة إلى أن السد لا يزال مستقرا.

كان سد منجم تابع لشركة فالي في مدينة بورمادينيو على مسافة 30 كيلومترا جنوب غربي بيلو هوريزونتي، قد انهار في 25 يناير من العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا تحت الانهيارات الطينية.