"الصحة الأمريكية" تؤكد تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

أعلنت وكالة الصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5 حالات داخل الولايات المتحدة.، وذلك بعد تسجيل 3 حالات من قبل.



من جانبه، توقع رئيس بلدية ووهان الصينية؛ مصدر الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، تسجيل نحو ألف إصابة أخرى، بناء على عدد مرضى المستشفيات الذين لم يخضعوا بعد لاختبار التثبت من الفيروس.

وفي حال تأكيد ذلك، سيزداد عدد الإصابات بمقدار النصف عن آخر حصيلة أعلنت، الأحد، في الصين.

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ووصلت حصيلة المصابين بالفيروس في الصين إلى أكثر من ألفي شخص، توفي منهم 56، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأعلن رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية ما شياو وى، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يختلف عن الأنواع السابقة، وأنه يخشى أن تتسارع قدرته على الانتشار، وأن يكون تفشي الفيروس دخل مرحلة خطيرة ومعقدة.

وأكد رئيس اللجنة الصينية على وصول أكثر من 2300 طبيب، إلى مدينة ووهان الصينية، للمساعدة في علاج المصابين بالفيروس الجديد "كورونا"، مشيرا إلى إضافة 5 آلاف سرير آخر إلى مستشفيات المدينة في عضون 3 أيام.

وتعد مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوبي، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وفرضت السلطات الصينية حجرًا صحيًا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.