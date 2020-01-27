اقتصاد تركيا وإيران يعاني من التدهور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أقرت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان بانخفاض يقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي في صادرات أنقرة إلى إيران نتيجة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عام 2018.



وذكرت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، الأحد، أن الصادرات التركية إلى إيران شهدت تراجعا على مدار 11 شهرا من العام الماضي، حيث ألقت بكجان باللائمة على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتتخذ تركيا موقفا مؤيدا للنظام الإيراني بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران في 2018 عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بسبب سلوك إيران العدائي إقليميا ودوليا.

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وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الحكومي في تركيا انخفاض وارداتها أيضا من إيران خلال 11 شهرا من العام الماضي بنحو يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة بالعام قبل الماضي، و7 مليارات دولار أمريكي في 2017.

وعلى هذا الترتيب من المقرر أن يبلغ حجم التجارة الثنائية لكل من إيران وتركيا خلال العام الجاري حدود نصف تجارتهما في عام 2017.

وأعلنت إيران في أبريل/ نيسان 2018 قرب إصدار بطاقات مصرفية موحدة مع تركيا في خطوة كانت تأمل من خلالها تسهيل تداول العملات الأجنبية والتبادل السياحي بين أنقرة وطهران، لكن مصيرها لا يزال مجهولا.

وتتعرض تركيا وإيران لتراجع في مستوى اقتصادهما منذ العام قبل الماضي في ظل تهاوي قيمة عملتهما المحلية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع مؤشر التضخم على نحو كبير.