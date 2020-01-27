واشنطن تدعو بغداد لحماية منشآتها الدبلوماسية بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

دعت الولايات المتّحدة، الإثنين، السلطات العراقية إلى حماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكيّة، بعد الهجوم بثلاثة صواريخ على سفارة واشنطن في بغداد مساء الأحد.



وقال متحدّث باسم الخارجية الأمريكيّة في بيان: "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة".

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وتابع: "منذ سبتمبر/أيلول 2019 وقع أكثر من 14 هجوما من جانب إيران والمليشيات المدعومة من طرفها، ضد موظفين أمريكيين في العراق، ولا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تشكل تهديدا، لذلك نبقى يقظين".

كان مصدر أمني عراقي، قال إن 3 صواريخ من أصل 5 استهدفت، مساء الأحد، السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد سقطت داخل حرم السفارة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء.

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم اليوم يعد الثاني خلال أسبوع، والأول الذي يعلن فيه عن إصابة مباشرة.

وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الجاري.