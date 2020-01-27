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شكرا لقرائتكم شاهد.. خروج طائرة إيرانية عن مسارها ونجاة ركابها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج طائرة إيرانية من مسارها لدى هبوطها على المدرج، صباح الاثنين، حيث دخلت أحد الشوارع بمدينة معشور جنوب إقليم الأحواز.
وكان على متن الطائرة التي تتبع خطوط شركة "كاسبيَن" Caspian Airlines التابعة للحرس الثوري، 130 مسافراً لم يصب أحد منهم بأذى، بحسب المسؤولين الإيرانيين.
وخرجت الطائرة القادمة من طهران عن مسارها عند الهبوط، حيث تظهر اللقطات التي انتشرت عنها في مواقع التواصل هلع المسافرين وخروجهم راجلين من مخارج الطائرة.
وعزى مسؤولون السبب في عدم تمكن الطائرة من الهبوط على المدرج إلى "خلل فني".
وكانت طائرة إيرانية أخرى، يوم أمس الأحد، قد هبطت بشكل اضطراري بمطار "مهر آباد " في طهران، كانت متجهة لإسطنبول.
وأفادت وكالة الطلبة الإيرانيين "إيسنا"، نقلاً عن إدارة معلومات مطار خميني الدولي بطهران، أن الطائرة كانت من نوع "إيرباص 306" وتتبع خطوط "إيران إيرتور"، وعادت للمطار بعد خلل فني.
بدورها نقلت وكالة "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية عن مسؤول العلاقات العامة بمطار خميني أن الطائرة كانت في الجو لمدة 4 ساعات، لكن بسبب عدم فتح إطاراتها اضطرت للعودة إلى طهران.
وتأتي هذه الحوادث بينما لا يزال الجدل دائراً حول التحقيقات الجارية حول مصير الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل كل المسافرين الـ176 على متنها.
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