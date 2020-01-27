طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب إيران

خرجت طائرة ركاب إيرانية، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات.
وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD" وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.
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