طائرة ركاب إيرانية تخرج عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ماهشهر جنوب إيران

خرجت ​طائرة​ ركاب إيرانية، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "​بوينغ​ MD" وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.