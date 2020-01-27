نيويورك تايمز: ترامب يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويوك ​تايمز​" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبلغ في آب الماضي مستشاره للأمن القومي في ذلك الوقت ​جون بولتون​ إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات ​الأمن​ية ل​أوكرانيا​ والتي يبلغ حجمها 391 مليون ​دولار​ إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​".

ولفتت إلى ان " بولتون أورد تصريح ترامب في نسخة لم تنشر بخط يد خبير ​السياسة​ الخارجية الجمهوري المحافظ". وأضافت "لم يرد ​البيت الأبيض​ على طلب للتعليق ولم يرد كذلك جاي سيكولو الذي يساعد في قيادة دفاع ترامب في محاكمته ب​مجلس الشيوخ الأميركي​ في إطار مساءلته. ولم يرد تشارلز كوبر المحامي الممثل لبولتون على طلب للتعليق".وأضافت "إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية ​مايك بومبيو​ والدفاع ​مارك إسبر​ حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها ​الكونغرس​".