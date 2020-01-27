نيويورك تايمز: ترامب يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويوك تايمز" أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ في آب الماضي مستشاره للأمن القومي في ذلك الوقت جون بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن".
ولفتت إلى ان " بولتون أورد تصريح ترامب في نسخة لم تنشر بخط يد خبير السياسة الخارجية الجمهوري المحافظ". وأضافت "لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق ولم يرد كذلك جاي سيكولو الذي يساعد في قيادة دفاع ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ الأميركي في إطار مساءلته. ولم يرد تشارلز كوبر المحامي الممثل لبولتون على طلب للتعليق".وأضافت "إن كبار مساعدي ترامب ومن بينهم بولتون ووزيرا الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حثوا ترامب على الإفراج عن المساعدات التي اعتمدها الكونغرس".
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