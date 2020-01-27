ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بالصين إلى 80 قتيلا

أعلنت ​لجنة الصحة​ في إقليم هوبي ​الصين​ي في بيان أن عدد الوفيات نتيجة ​فيروس كورونا​ الجديد فى الإقليم ارتفع إلى 76 شخصا، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 1423 حالة بحلول نهاية يوم 26 كانون الثاني.

وذكرت محطة "سي.سي.تي.في" الحكومية الصينية، أن إقليم هوبي بوسط الصين أعلن عن 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد". وأعلنت شنغهاي أيضا عن أول حالة وفاة بسبب هذا الفيروس، وأعلن أيضا إقليم هوبي وهو بؤرة تفشى فيروس كورونا عن 323 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".