ارتفاع حصيلة القتلى جراء عاصفة عاتية تضرب جنوب شرق البرازيل الى 44

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التي تضرب منذ الخميس ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل، مصحوبةً بأمطار غزيرة، إلى 44 على الأقلّ.
وأعلنت السُلطات أنّ العاصفة أدّت أيضًا إلى إصابة 12 شخصًا وفقدان 19 آخرين ونزوح زهاء 17 ألفًا في 58 بلديّة من الولاية المنكوبة.
قضى الضحايا في انزلاقات التربة وانهيار المنازل بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة غير المسبوقة.
وبثت محطات تلفزة محلية مشاهد انزلاقات أرضية ومنازل غمرتها سيول وأشجار وأعمدة كهرباء اقتلعتها وحول جارفة. وقضى شخصان آخران في انهيار منزلين في حي فيلا بيرنارديتي في بيلو هوريزونتي، عاصمة ميناس جيرايس. وقضى أربعة أشخاص في بيلو هوريزونتي، وشخص في كونتاجيم.
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