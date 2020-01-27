الجمهورية: النواب تسلّموا فذلكة جديدة للموازنة لا تحمل توقيع وزير المال

علمت "الجمهورية"، أنّ موظفين من الأمانة العامة لمجلس النواب اتصلوا بالنواب ظهر الجمعة وطلبوا منهم تسلّم فذلكة جديدة للموازنة قبل الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، بعد تمديد دوام المجلس استثنائياً، وذلك لكي تكون هذه الفذلكة بتصرفهم ضمن المهلة الفاصلة عن جلسة اليوم الإثنين المخصصة لهذا الموضوع.
وافادت المعلومات بأنه "لمّا تسلّم النواب الفذلكة الجديدة اكتشفوا انّها لا تحمل توقيع وزير المال الجديد غازي وزني، ولا توقيع الوزير السابق علي حسن خليل. وما ظهر ثابتاً انّ الفذلكة الجديدة هي غير الفذلكة الأولى التي تسلّمها النواب قبلاً، وهي تحتوي على ملخص لتقرير لجنة المال والموازنة، وانّ التعديلات الطارئة عليها في نهاية الصفحة الثالثة تتضمن طلباً من الحكومة الجديدة الى مجلس النواب لاتخاذ التدابير اللازمة لإقرار موازنة العام 2020 من اجل ضمان استمرارية العمل في المرفق العام".
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