مصادر للجمهورية: دياب إستقصى الآراء لجهة دستورية مشاركته في جلسة مناقشة الموازنة

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ «اعتبر انّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا سابق له في ​تاريخ لبنان​، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري".

ولفتت المصادر إلى أن "دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية".