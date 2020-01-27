انتخابات تشريعية للخروج من الأزمة السياسية في البيرو









اسماء السيد - ليما: انتخب البيروفيّون الأحد برلمانهم الجديد الذي يتألّف من مجلس واحد، بعدما حله الرئيس مارتن فيزكارا في سبتمبر وسط فضائح فساد، في اقتراع يتوقع أن يعاقب تيار فيجيموري اليمينيّ الشعبويّ، أكبر قوة سياسية في البلاد.

قال رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ليوبولدو لوبيز غيل إن عملية الاقتراع جرت "بهدوء وبشكل منظّم ومن دون مشاكل كبرى".

دعي 25 مليون ناخب إلى التصويت في هذا البلد حيث الاقتراع إلزامي. وأُغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة 21,00 ت غ، ويتوقع بدء صدور النتائج الأولية اعتبارا من الساعة 01,00 ت غ من يوم الإثنين.

ستؤدي هذه الانتخابات التشريعية المبكرة الأولى في تاريخ البيرو، على الأرجح إلى خسارة المعارضة الفوجيمورية الممثلة في حزب "القوة الشعبية" الغالبية التي تتمتع بها منذ 2016 في البرلمان.

قال المحلل لويس بينافينتي مدير مركز "فوكس بوبولي" (صوت الشعب) ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "الفوجيمورية ستكون الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات".

وتشير استطلاعات الرأي حتى إلى احتمال انهيار أكبر قوة سياسية في البلاد أسسها الرئيس السابق البرتو فوجيموري (1990-2000) وتجمع بين الشعبوية الاستبدادية والدعوة إلى مجتمع محافظ واللبيرالية الاقتصادية.

وتوقع لويس بينافينتي ألا يحتفظ حزب "القوة الشعبية" الذي تقوده كيكو فوجيموري ابنة الرئيس السابق بأكثر من "عشرين إلى 25 مقعدا" في البرلمان، حيث يشغل حاليا 73 من أصل 130 مقعدا. وقال "مقارنة بالهيمنة المطلقة التي كان يتمتّع بها، سيخسر الكثير".

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طالت زعيمة المعارضة فضيحة أوديبريشت، على اسم مجموعة الأشغال العامة البرازيلية التي دفعت لسنوات رشى بمئات الملايين من الدولارات إلى الطبقة السياسية في العديد من دول أميركا اللاتينية. وقد أوقفت 13 شهرا قيد التحقيق في هذا الملف.

وقال المحلل أوغستو ألفاريز رودريش إن "المنتصر في هذه الانتخابات سيكون مارتن فيزكارا لأنه سيكون قد نجح في تغيير البرلمان الذي كان معاديا له في السنوات الأخيرة".

لدى إدلائه بصوته، قال فيزكارا البالغ 56 عاما "نحن واثقون بأننا، الحكومة والبرلمان سنعمل يدًا بيَد لأننا جميعا نحب البيرو".

بدوره قال المدعي العام في قضايا مكافحة الفساد خوسيه دومينغو بيريز المكّلف النظر في ملف أوديبريشت "نطالب البرلمان الجديد باحترام النضال ضد الفساد"، وذلك لدى إدلائه بصوته.

وكان فيزكارا قد تولى السلطة في مارس 2018 خلفا لبيدرو بابلو كوتشينسكي الذي استقال بسبب فضيحة أوديبريشت أيضا.

في الاقتراع الذي يجري في دورة واحدة، ينتخب البيروفيون 130 برلمانيا لولاية مدتها 16 شهرا تنتهي 28 يوليو 2021، لاستكمال الولاية التشريعية لانتخابات 2016 التي تبلغ مدتها خمس سنوات. ويفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في ابريل 2021 ولا يمكن لا للنواب الجدد ولا للرئيس الترشح فيها.