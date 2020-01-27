بالصور.. الصين تبني مستشفى في 10 أيام لمواجهة الفيروس

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters عشرات الجرافات تمهد الأرض لبناء مستشفى كورونا

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المستشفى الخاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، في 3 فبراير المقبل.

ومدينة ووهان موطن الفيروس الجديد، الذي أودى لغاية الآن بحياة 54 شخصا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 1600 في أرجاء الصين، بحسب "فرانس برس".

وتنازل العمال الصينيون، بحسب الوكالة، عن الاحتفال بعيد رأس السنة التقليدية مع أسرهم من أجل الانتهاء من بناء المستشفى خلال أيام.

وكانت الصين بدأت في تشييد المستشفى، الخميس الماضي، وإذا تمكن السلطات من الإيفاء بوعودها بافتتاح المستشفى في 3 فبراير، فستكون مدة بناء المستشفى 10 أيام فقط.

وعنونت الوكالة الرسمية "عمل دؤوب لبناء مستشفى خاص في ووهان لمكافحة فيروس كورونا الجديد"، مشيرة إلى أن الهدف من المنشأة الصحية تحسين القدرة على رعاية المرضى.

ويتسع المستشفى الجديد لنحو 1000 سرير، وتبلغ مساحته 25 ألف متر مربع. وبث التلفزيون الصيني لقطات تظهر عشرات الجرافات تعمل ليلا ونهارا من أجل وضع أسس المنشأة الطبية.

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مقدم من دار الأخبار

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وسيستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى في بكين، لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.

وجاء بناء المستشفى وسط تقارير تتحدث عن نقص الأسرة في المستشفيات التقليدية.

وفي سياق مكافحتها للمرض، أرسلت بكين 450 من الأطباء العسكريين إلى المدينة، التي تفشى فيها المرض وتفشى خارج حدود الصين، بحسب الوكالة الرسمية.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: إعادة تدوير الإطارات التالفة.. قوتُ يوم قرية "ميت الحارون" المصرية منذ زمن طويل يحاول سكان قرية ميت الحارون في دلتا النيل في مصر توفير قوتهم اليومي من خلال إعادة تصنيع نفايات الإطارات القديمة وابتكار منتجات أخرى مختلفة من المطاط. في صباح كل يوم، يبدأ العمّال تقطيع الإطارات الضخمة القديمة المبعثرة على جوانب طرق البلدة لاستخراج المواد التي يستخدمونها في صنع المقاطف (السلال) وتجهيز ممرات الجري والمشي في البقع الخضراء وإنتاج وقود بديل. وقد أصبحت القرية الصغيرة التي تقع في محافظة الغربية على بعد 70 كلم شمال القاهرة على مرّ السنين أشهر مركز لإعادة تدوير إطارات المطاط القديمة في مصر. ويقول عبد الوهاب محمد 35 عامًا وهو جالس أمام ورشته لوكالة فرانس برس: "القرية بأكملها تعمل في إعادة تدوير الإطارات التالفة... لقد ورثناها عن آبائنا وأجدادنا". ويضيف أن التجار يجمعون الإطارات المستخدمة من جميع أنحاء مصر في شاحنات كبيرة ويأتون بها إلى القرية بانتظام لبيعها. ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية بكميات الاطارات التالفة في البلاد. ويوضّح محمد أن "الأسعار تعتمد إلى حد كبير على حجم الإطارات، وفي بعض الحالات يصل السعر إلى 70 جنيها مصريا (4 دولارات) أو أكثر". ويقول "نقوم بعد ذلك بقطع الإطارات واستخراج الأسلاك المعدنية منها وتجميعها لبيعها لمصانع الصلب والحديد بغية إعادة تدويرها". ويشرح أنه يتم تقطيع جزء من المطاط الى قطع صغيرة لتستخدمها مصانع الإسمنت كمصدر بديل للطاقة، أما بقية المطاط فيتم تحويله الى رقائق لتغطية مضامير الجري والمشي. ويقول محمد إن عمله أصبح على مدى السنوات الماضية غير مستقر خصوصا بعد انتفاضة 2011 والاضطرابات التي تلتها والتي وجهت للاقتصاد المصري ضربة قوية. ويضيف "هناك أيام يكون فيها الكثير من العمل وأخرى تكون بلا عمل". في ورشة أخرى، يصنع مصطفى عزب (43 عاما) المقاطف، وهي سلال مطاطية من إطارات الشاحنات والجرّارات والرافعات التالفة. ويقول لفرانس برس "نقطع الإطار إلى نصفين ثم نقوم بفصل الطبقة الداخلية قبل تشكيلها وتحويلها إلى مقاطف وتثبيتها بالمسامير حول الحواف". ويوضح أن هذه المقاطف غالباً ما يستخدمها المزارعون والبستانيون والعمّال لنقل الأشياء الثقيلة. وتضم ورشة عزب القليل من العمال، وتعالج ما يصل إلى 10 إطارات يوميًا وتنتج ما بين 80 و120 سلّة. ويقول هيثم، شقيق عزب، "مهنتنا مرهقة تتطلب قوة جسدية لحمل الإطارات الثقيلة"، مضيفا "لو كان لدينا خيار لعمل آخر، لتركنا هذه المهنة". ويضيف "إنها مصدر دخلنا الوحيد". Euronews (Ar)

100 يوم على الحراك في لبنان: دفن للبعبع الطائفي واصرار على الاستمرار رغم الحواجز والأسلاك الشائكة شهد يوم أمس الجمعة مرور 100 يوم على بدء الاحتجاجات اللبنانية العارمة والمطالبة بالإصلاح الاقتصادي والتخلص من الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد ووضع حد للتبعية الطائفية والمذهبية. إلا أن المشاهد السلمية للجموع الغفيرة في عدة ميادين لبنانية طغت عليها مظاهر تشييد الحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة التي تفصل بين أهم المنشآت الحكومية والمتظاهرين كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في وسط العاصمة بيروت. كذلك حصنت البنوك والمحلات التجارية واجهاتها وأبوابها بعد محاولات المتظاهرين تحطيمها واقتحامها يوم الأربعاء الماضي. ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديد في أعقاب استقالة حكومة سعد الحريري في أكتوبر – تشرين الأول الماضي. و أصيب أكثر من 500 شخص خلال الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اللبناني نهاية الأسبوع الماضي. وتم الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب وهو ما لم يرتق لتطلعات المتظاهرين الذين رأوا فيها استمراراً لتمسك النخبة السلطوية بالحكم دون تغيير حقيقي. ومازال يخيم عدد من المتظاهرين بساحة الشهداء في بيروت عازمين على استمرار مظاهراتهم حتى يتحقق تبديل حقيقي في أعضاء وسياسات السلطة الحاكمة في لبنان. Advertisements Euronews (Ar)

قوات الأمن العراقية تعيد فتح شوارع ببغداد والصدر ينكص على عقبيه في دعم الحراك الشعبي أفاد مراسلو فرانس برس أن السلطات العراقية أعادت السبت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، وهو ما أكّدته الحكومة وأثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض التظاهرات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر. وتأتي الإجراءات غداة تظاهرة كبيرة دعا إليها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم التظاهرات المطلبية. وبعيد ساعات، اقتحمت قوات الأمن ساحة الاحتجاج في مدينة البصرة الجنوبية، وقامت بحرق عدد من الخيم وتفريق المتظاهرين بالقوة، وفقا لمراسل فرانس برس. وفي بغداد، أخلت قوات الأمن ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وجسر الأحرار في وسط العاصمة من المتظاهرين، بحسب ما أعلن بيان لقيادة عمليات بغداد. وأفاد مصدر طبي فرانس برس عن إصابة ستة متظاهرين بجروح. وكان المتظاهرون أغلقوا ساحة الطيران وشارع محمد القاسم في شرق بغداد منذ الاثنين، في محاولة للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها. كما أعادت قوات الأمن فتح جسر الأحرار، أحد أهم الجسور التي شهدت خلال الفترة الماضية عمليات كر وفر مع المتظاهرين. ويربط هذا الجسر جانب الرصافة بجانب الكرخ حيث المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية. وفي ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات في وسط بغداد، قال متظاهرون لفرانس برس السبت إنهم سمعوا أصوات إطلاق رصاص حي وقنابل مسيلة للدموع. ولم تقترب القوات الأمنية من ساحة التحرير، وأكد مصدر في الشرطة لفرانس برس أن لا نية للقيام بذلك. ويخشى المتظاهرون، الذين يواصلون الاحتجاج منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر، من خسارة الغطاء السياسي لتحركهم بعد انسحاب الصدر. وكان الصدر الذي يسيطر على تحالف سائرون، أكبر كتلة سياسية في البرلمان، أعلن دعمه في البداية للاحتجاجات وطالب باستقالة الحكومة. وتجمع الجمعة الآلاف من مؤيديه في تظاهرة للمطالبة بطرد القوات الأميركية، التي يبلغ عددها نحو 5200 جندي في العراق، بعد الضربة الجوية الأميركية بطائرة مسيّرة في بغداد بداية الشهر الحالي التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. ولم يشارك الصدر في التظاهرة، لكنه أعلن في تغريدة أنه لن يتدخل بالحراك المطلبي "لا بالسلب ولا بالإيجاب". Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان الرئيس الصيني يحذر من "وضع خطر" وأول حالة وفاة بفيروس كورونا في شنغهاي Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وتقول السلطات الصينية إن هؤلاء يمتلكون خبرة واسعة في مجال مكافحة الفيروسات، مثل فيروس "سارس" وفيروس "إيبولا".

ويبدو أن الصين عازمة بكل قوتها على احتواء الفيروس، لا سيما مع تصريح الرئيس شي جينبينغ، بأن بكين قادرة على الانتصار على الفيروس، رغم أن الوضع خطير.