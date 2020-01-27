حملة ساندرز الانتخابية تحذر من خطورة ترامب على اليهود

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

نشرت حملة المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، السيناتور بيرني ساندرز، شريط فيديو يحذر من أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يشكل خطرا على اليهود.

وفي مستهل الفيديو المنشور على حساب ساندرز في "تويتر"، أعرب السيناتور، الذي يعد من المنافسين الديمقراطيين الأوفر حظا للترشح في الانتخابات القادمة، عن فخره بإصوله اليهودية وتطلعه إلى أن يصبح أول رئيس يهودي للولايات المتحدة.

وبعد ذلك، يضم الفيديو تصريحات، جويل روبين، مدير حملة ساندرز للتواصل مع اليهود، يناشد فيها الجالية اليهودية لدعم السيناتور لأن "قيمه هي قيم يهودية".

وأشار روبين إلى المصاعب الاجتماعية التي تمر بها الولايات المتحدة في عهد ترامب، وتطرق إلى بروز نزعات القومية المتطرفة، مشيرا بالأخص إلى حادثة قيام متطرف عنصري بقتل 11 من المصلين جراء هجوم على كنيس يهودي في مدينة بيتسبرغ قبل عام.

وتوجه روبين إلى الجالية اليهودية بالقول: "نعيش فترة خطيرة لا يهاجم فيها عنصريون بيض معابدنا ويؤججون خطاب الكراهية عبر الإنترنت فقط، بل ولدينا عنصري أبيض يجلس في البيت الأبيض".

ولفت المسؤول في حملة ساندرز إلى تصريحات ترامب المثيرة للجدل التي أدلى بها على خلفية أعمال العنف بين المتظاهرين المؤيدين والمناهضين للنازية في مدينة شارلوتسفيل عام 2017، مذكّرا بأن الرئيس وضع حينئذ علامة المساواة بين الطرفين وقال إن هناك "أشخاصا جيدين من كلا الجانبين".

وتابع روبين: "هذه ليست القيم الأمريكية".

ويضم الفيديو مقطعا من خطاب ساندرز دعا السيناتور فيه اليهود إلى التصدي لمحاولات ترامب التفريق بين الناس حسب مبدأ العرق والطائفة واللغة ومكان الولادة.

ولم يتطرق الفيديو إلى سياسات حكومة إسرائيل التي سبق أن انتقدها السيناتور اليهودي بشدة مرارا وتكرارا.

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فيديو من Reuters