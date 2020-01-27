دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية اليابان تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد

أعلنت اليابان اليوم الأحد، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصًا وأكثر من ألف إصابة.

وأكدت الحكومة اليابانية أنه ستجلي المواطنين الذين يريدون مغادرة مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

واليوم الأحد، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي قوله، إن الحكومة عملت على تحديد ما إذا كان المواطنون يريدون مغادرة ووهان أم لا، ودراسة سبل إخراجهم من المدينة، التي تخضع لحالة طوارئ.

وأضاف أن الحكومة ستستأجر طائرات وتتخذ جميع الخطوات المحتملة الأخرى لإخلاء المواطنين، فور اتخاذ الترتيبات مع الصين.

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