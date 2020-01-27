شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة حكومية: دعم 3 منشآت صناعية لخفض أحمال التلوث على بحيرة المنزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مذكرة حكومية من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مقدمة إلي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، علي الجهود المبذولة في إطار منظومة المخلفات الجديدة علي مستوي محاورها المختلفة، والتي تشمل الجمع والنقل، والمحطات الوسيطة، ومنشأت المعالجة والتدوير والمدافن.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإجراءات والأنشطة المنفذة في إطار منظومة المخلفات الجديدة، بالمحافظات المختلفة علي النحو الاتي:

1- تقديم الدعم المالي لعدد 3 منشآت صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون، وشركة قها للأغذية المحفوظة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج) لتنفيذ خطط الاصحاح البيئي اللازمة لخفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي علي بحيرة المنزلة.

2- التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لانشاء عدد 7 محطات وسيطة وتوريد معدات التشغيل ب5 محافظات (الشرقية، الجيزة، أسيوط، قنا، الغربية).

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3- رفع التراكمات بموقعي سمنود ومنيا القمح بمحافظتي الغربية والشرقية.

4- إنشاء محطة معالجة مركزية للنقايات الطبية بمستشفي صدر بسيون بمحافظة الغربية لمعالجة 50% من المخلفات الطبية المتولدة بالمحافظة.

5- إصدار القرارات 202 و204 الخاصة بمراجعة وتعميم رسوم الدخول لكافة محميات سيناء والبحر الأحمر وتطبيق نظام إصدار تصاريح ممارسة النشاط داخل تلك المحميات.



