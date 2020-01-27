منال تطلب الخلع: "جوزي رافض يعرفني اسم طفلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "منال. أ" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها "زوجي سجل طفلتنا في الأحوال المدنية ورافض يعرفني اسمها".

منذ عامين تزوجت "منال" ربة منزل من "أحمد. ف" مُدرِّس ورزقا بطفلة عمرها شهرين، وسكنا في شقة بمنزل أسرته، حيث دأبت حماتها على افتعال المشكلات معها وكثرة طلباتها ما تسبب في إجهاض حملها الأول، بحسب الزوجة في دعواها.

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وقالت منال إنها عندما تذهب لزيارة حماتها تقوم بتفتيشها قبل الخروج، مضيفة أنها معاملة حماتها تحولت للأسوأ فور معرفتها بحملها في "بنت"، وعندما طلبت من زوجها شراء ملابس للمولودة، رفضت حماتها "استلفي من ملابس ولاد اخواتك".

وأضاف الزوجة أنه بعد الولادة رفض زوجها تسمية ابنها بما اختارته، وسماه بعد استشارة والدته، ورفضت أيضًا عمل "عقيقة" للمولودة، عندما اعترضت رفض زوجها إخبارها باسم ابنتها وطردوها من المنزل.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب خلع زوجها والتي حملت رقم 2530 لسنة 2019 ومازالت الدعوى منظورة.