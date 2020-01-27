الديمقراطيون يطالبون بمثول بولتون للشهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

طالب الديمقراطيون الأمريكيون يوم الأحد باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ في محاكمة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يقال إن كتابه الجديد سيكشف عن معلومات خطيرة.

وتناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مسودة للكتاب المقبل لبولتون والتي تزعم أن ترامب أخبر مستشاره أنه يرغب في تجميد مئات الملايين من الدولارات في صورة مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تساعده كييف في تشويه سمعة منافسيه السياسيين المحليين، بمن فيهم جو بايدن.

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وقال مديرو قضية عزل ترامب الديمقراطيون في بيان "لا يمكن أن يكون هناك شك الآن في أن السيد بولتون يناقض بشكل مباشر جوهر دفاع الرئيس وبالتالي يجب استدعاءه كشاهد في محاكمة الرئيس ترامب".

ومن المتوقع أن يعترض البيت الأبيض والجمهوريون في مجلس الشيوخ على مثول أي شهود في محاكمة العزل البرلمانية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن "رفض مجلس الشيوخ استدعاءه (بولتون) للشهادة، وغيره من الشهود المعنيين، والوثائق أصبح الآن أمرا لا يمكن الدفاع عنه. الخيار واضح: دستورنا، أو التستر".