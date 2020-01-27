اليوم.. معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، معارضة المطرب تامر عاشور على حكم حبسه حبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183.269 ألف، من عامي 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".