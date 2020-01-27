​بالأرقام والتفاصيل.. زيادات متوقعة على أسعار الحج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، الانتهاء من الضوابط المنظمة للحج السياحي، بنهاية الأسبوع الجاري، بعد إعادة مناقشتها من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة، قبل تقديمها إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاعتمادها.

وقال أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، لـ"الخليج 365"، إن هناك اجتماعات دورية بين غرفة السياحة والوزارة، وما زالت الضوابط في دور المناقشات للخروج بضوابط الحج السياحي للموسم الجديد، رافضًا الإفصاح عن الأسعار الجديدة الخاصة برحلات الحج السياحي.

وقال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك جهودًا مكثفة بين وزارة السياحة والغرفة للانتهاء من هذه الضوابط، بهدف تمكين الشركات والجهات المنظمة من الانتهاء من تجهيزاتها مبكرًا، للخروج بموسم مشرف دون أزمات.

وأوضح السيسي، في تصريحات صحفية، أن الاجتماعات، تناقش الآليات والتغييرات التي ستطرأ على ضوابط الحج في العام الجديد والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتلافي أي سلبيات حدثت خلال موسم العام الماضي.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تتضمن بحث إمكانية تنفيذ برامج الحج لهذا العام عبر البوابة المصرية الإلكترونية، التي وافق على إنشائها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واستحداث بعض البرامج التي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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ومن المقرر، فتح باب تسجيل أسماء الشركات الراغبة في تنظيم الحج السياحي لهذا العام فور إقرار الضوابط المنظمة، كما سيتم فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في أداء الحج بعدها بأيام قليلة وتختلف مبالغ جدية الحجز وفقًا لكل مستوى على أن يبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي و20 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.

ويتوقع أصحاب شركات السياحة العاملة في الموسم، ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي "البري، والاقتصادي طيران" ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه بالمقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أصحاب الشركات أن تلك الزيادة تأتي نتيجة الرسوم المضافة على المسار الإلكتروني للحج مثل (300 ريال رسوم التكرار و200 ريال رسوم التأمين و620 ريال رسوم النقل في الرد الواحد للانتقال إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات، فضلًا عن 5% الزيادة السنوية في أسعار الفنادق بمكة والمدينة و500 ريال الزيادة بشيك الطوافة "الإركاب").

يذكر أن ضوابط العام الماضي قد حددت أسعار برامج الحج السياحي العام الماضي غير شاملة سعر تذكرة الطيران بلغت 125 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم صف أول مباشرة على الحرم وحتى مسافة 250 مترًا، و110 آلاف جنيه لمستوى 5 نجوم صف ثان، يبعد عن الحرم 1250 مترًا، و94 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف أول. يبعد عن الحرم 750 مترًا، و90 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم صف ثان. يبعد عن الحرم 1250 مترًا، و62 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي موسم كامل بفنادق مكة ويبعد عن الحرم 2250 مترًا، و59 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي موسم كامل ويبعد عن الحرم 2500 متر، و55 ألف جنيه لبرنامج الاقتصادي تحسين فنادق 5 نجوم، و53 ألف جنيه لبرنامج الاقتصادي تحسين فنادق 4 نجوم، و63 ألف جنيه لبرنامج الحج البري موسم كامل بفنادق مكة شاملة أسعار النقل، و61 ألف جنيه لبرنامج الحج البري موسم كامل بفنادق مكة حتى 2500 متر، و55 ألف جنيه لبرنامج الحج البري تحسين 5 نجوم.

كما اشترطت الضوابط آلا يقل موديل الأتوبيس المقل لحجاج البري عن عام 2010، وأن يكون مزودا بجهاز GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل لحجاج البر، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا.​