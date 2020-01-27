رئيس الوزراء الصيني يزور ووهان لاحتواء "كورونا"

زار رئيس الوزراء الصينيّ لي كه تشيانغ، اليوم الإثنين، مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا المستجدّ الذي أصيب به أكثر من 2700 شخص في أنحاء الصين، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وظهر رئيس الوزراء في صوَر رسميّة، مرتدياً معطفاً بلاستيكياً أزرق وقناعاً باللون نفسه، خلال زيارة له إلى مدينة ووهان تهدف إلى "التحقيق وتوجيه" جهود السُلطات لاحتواء الفيروس. وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول كبير للمدينة منذ بدء الوباء.

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