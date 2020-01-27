ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 44 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة العاتية التي تضرب ولاية ميناس جيرايس في جنوب شرق البرازيل إلى 44 قتيلاً على الأقل، مصحوبة بأمطار غزيرة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت السُلطات يوم الأحد، أن العاصفة أدت أيضاً إلى إصابة 12 شخصاً وفقدان 19 آخرين ونزوح 17 ألفاً في 58 بلدية من الولاية المنكوبة.

ومن الهند، حيث كان يجري رحلة رسمية، أكد الرئيس جاير بولسونارو أن حكومته تفعل "كل ما هو ممكن"، على الرغم من أن "المنطقة المتضررة كبيرة".

وتفقَّد وزير التنمية الإقليمية جوستافو كانوتو وحاكم ولاية ميناس جيرايس روميو زيما المنطقة المنكوبة جواً، وأعلنا عن منح مساعدات عاجلة قدرها نحو 22 مليون دولار.

قضى الضحايا في انزلاقات التربة وانهيار المنازل بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة غير المسبوقة.

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وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل أكبر نسبة متساقطات خلال 24 ساعة منذ 110 أعوام، إذ سجل بين الساعة التاسعة من صباح الخميس حتى الساعة نفسها من صباح الجمعة تساقط 171.8 ميلميتر من الأمطار في بيلو هوريزونتي، وهي كمية قياسية.

واستمر السبت هطول الأمطار.

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وقبل أسبوع قضى ستة أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في ولاية إيسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازل.