أمن طنجة يوقف قاصرا صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية

تمكنت المصالح الأمنية في منطقة أمن بني مكادة في طنجة، اليوم الأحد، من توقيف قاصر، كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 16 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وجرى توقيفه في منزله بحي بنكيران، في تدخل أمني أسفر، أيضا عن توقيف، والدته وشقيقته، وشقيقه، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و42 سنة، بعد أن عرضوا عناصر الأمن للرشق بالحجارة، في محاولة منهم لعرقلة عملية توقيف المشتبه فيه.

وقد تم إخضاع كافة الموقوفين لبحث قضائي من قبل فرقة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة ملابسات الأفعال المنسوبة إليهم.