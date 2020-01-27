حالة الطقس: غائم وبارد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، بارداُ نسبياً إلى بارد وغائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياُ إلى غائم وبارداً إلى شديد ألبرودة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يستمر الجو باردا نسبياً إلى بارد وغائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .