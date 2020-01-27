شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكي: على الجمهوريين الشهادة ضد ترامب والان نبدء بالتفاصيل
وقال شومر في تغريدة على تويتر: إنه "يجب على الجمهوريين مساندة الجهود الرامية إلى استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق ضمن آخرين للإدلاء بشهاداتهم".
وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد ذكرت أيضا، أن ترامب أبلغ في أغسطس آب بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.
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