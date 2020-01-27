شكرا لقرائتكم خبر عن منغوليا.. إغلاق الجامعات والمعابر الحدودية للحد من «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية نقلا عن بيان لمجلس الوزراء إن منغوليا أغلقت كل الجامعات والمؤسسات التعليمية ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الثاني من مارس؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي يجتاح الصين.

وقالت الوكالة أيضا إن منغوليا أغلقت المعابر الحدودية أمام حركة السيارات والمشاة ودعت إلى إلغاء كل التجمعات العامة.