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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واشنطن تدعو العراق لحماية سفارتها بعد الهجوم الصاروخي
الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
دعت الولايات المتّحدة العراق إلى حماية المنشآت الدبلوماسيّة الأمريكيّة، بعد أن طالت ثلاثة صواريخ السفارة الأمريكيّة في بغداد.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكيّة في بيان "ندعو حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشآتنا الدبلوماسيّة.
وكان قد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح جراء سقوط ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأمريكية مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس.
ولم تستجب السفارة الأمريكية للتعليق على الهجوم، كما لم يتسن التأكد ما إذا كان الجريح مواطناً أمريكياً أو موظفاً عراقياً يعمل في البعثة.
وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم الأحد، وهو الثاني خلال أسبوع، كان في وقت أبكر من المعتاد. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة.
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