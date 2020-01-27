شكرا لقرائتكم في الجزائر.. أردوغان يناقض مواقفه بشأن ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته إلى الجزائر الظهور بمظهر المتجاوب مع الجهود السياسية الدولية بشأن ليبيا، حيث أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.. أن بلاده تدعم الحل السياسي للأزمة، مُتهما بعض الدول الأوروبية بتأزيم الوضع.

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