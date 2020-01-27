خارجية أميركا: ندعو بغداد إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المنشآت الدبلوماسية

اشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أنها على علم بسقوط صواريخ بالمنطقة الخضراء في بغداد، داعية "السلطات العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن حماية المنشآت الدبلوماسية"، مضيغة :"لا يزال الوضع الأمنيّ متوتّراً، وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من إيران تُشكّل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظين".
وأصيب شخص واحد على الأقلّ بجروح جرّاء سقوط ثلاثة صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء الأحد المنطقة الخضراء وسط بغداد، داخل حرم السفارة الأميركيّة مباشرة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، بحسب ما أكد مسؤول عراقي رفيع لفرانس برس.
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