دعا وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامباين، جميع الكنديين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى مقاطعة "هوبي" الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن المسؤولين القنصليين الكنديين يراقبون الوضع وعلى اتصال مستمر مع السلطات المحلية.
وأوضح شامباين أن "سلامة وأمن الكنديين في الخارج هي على رأس أولوياتنا منذ 22 كانون الثاني، فرضت السلطات الصينية قيودا على السفر غير الضروري من وإلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا"، مضيفا "نحن نتفهم مخاوف الكنديين في المنطقة واهتمامات عائلاتهم وأحبائهم. نحن على اتصال مع الكنديين الموجودين حاليا على أرض الواقع وتقديم المساعدة لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كندا تدعو مواطنيها لتجنب السفر غير الضروري لمقاطعة هوبي الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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