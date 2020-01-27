وزير يمني: تصعيد أنصارالله يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام إلى الصفر

رأى وزير الإعلام ​اليمن​ي ​معمر الإرياني​، أن التصعيد ال​عسكري​ لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال ​السلام​ في اليمن إلى نقطة الصفر.

ولفت الإرياني إلى ان "ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من ​إيران​ والذي ترافق مع تطورات إقليمية أبرزها مقتل ​قاسم سليماني​ وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها ​اتفاق السويد​". ولفت إلى انه "خلال أكثر من عام لم تنفذ المليشيا الحوثية أي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد".

ووصف وزير الإعلام اليمني، وقف ​إطلاق النار​ في ​الحديدة​ بـ "الهش"، مشيرا إلى "أن الوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار تعز لم يشهد أي تقدم".