وزير يمني: تصعيد أنصارالله يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام إلى الصفر

رأى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن التصعيد العسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر.
ولفت الإرياني إلى ان "ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي ترافق مع تطورات إقليمية أبرزها مقتل قاسم سليماني وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها اتفاق السويد". ولفت إلى انه "خلال أكثر من عام لم تنفذ المليشيا الحوثية أي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد".
ووصف وزير الإعلام اليمني، وقف إطلاق النار في الحديدة بـ "الهش"، مشيرا إلى "أن الوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار تعز لم يشهد أي تقدم".
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