تكتل الجمهورية القوية أعلن عدم حضوره جلسات مناقشة الموازنة

اشار تكتل "​الجمهورية القوية​" في بيان له الى انه "بعدما كان ميلنا الطبيعي كجمهوريين ومؤمنين ب​المؤسسات الدستورية​ وعملها المشاركة في جلسة مناقشة ​الموازنة​ اليوم الاثنين، عدنا وتوقفنا مطولا عند الإشكاليات المحيطة بالجلسة، خصوصا تبدية الثقة ب​الحكومة​ على الموازنة،

وبعدما تتبعنا من جهة ثانية ردود فعل الرأي العام على جلسة اليوم، اتخذنا قرارا بعدم حضور جلسة اليوم آملين بان يأخذ مكتب ​مجلس النواب​ في الاعتبار عند تحديد اي جلسة عامة مقبلة عدم وجود إشكاليات تزعزع ثقة الناس والرأي العام في الأولويات التي يجب اعتمادها لتعزيز ثقتهم في المؤسسات الدستورية التي نحرص ويحرص الناس عليها".