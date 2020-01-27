افرام: لن أحضر جلسة الموازنة لأسبابٍ خاصة وننتظر من الحكومة الإصلاحات

أكد النائب ​نعمة افرام​، في حديث تلفزيوني، انه "للأسف لن أحضر جلسة ​الموازنة​ غداً لأسبابٍ خاصة وإلا لحضرتُها وعارضتُ ما يحصل"، معبراً عن رضاه "على غالبية الأسماء في ​الحكومة​ ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ بحدّ ذاته شخص يمتلك خبرة جيّدة، ولكنّ المهمّ وجوب أن تعمل هذه الحكومة على استعادة ثقة ​المجتمع الدولي​ والشعب"، مشيراً الى انه "ينتظر من الحكومة علامات واضحة نحو الإصلاحات البنيوية السريعة الإقتصادية المالية"، لافتاً الى ان "تركيب الحكومة كان صعباً ودقيقاً ولكن كنتُ أتمنّى لو تمثّلت كسروان فيها ولم أتّخذ موقفي بعد من الثقة وهو رهن ما ستُظهره هذه الحكومة في الأسابيع المقبلة".

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