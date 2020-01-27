العراق.. مروحيات أمريكية تهبط في السفارة عقب هجوم صاروخي

الإثنين 27 يناير 2020

قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن مروحيات أمريكية هبطت في مجمع السفارة الأمريكية وسط بغداد، الأحد، عقب تعرضها لهجوم بصواريخ كاتيوشا.



وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب، للأناضول، أن عدة مروحيات عسكرية أمريكية هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجدداً وتجولت في المكان قبل أن تغادر.

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وأضاف أن تحرك المروحيات جاءت بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع السفارة، مشيراً إلى إمكانية أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين.

وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة سقطت داخل حرمها ما أدى لحرق مطعم وفق ما أكده مصدر أمني، وتغريدة لوزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة لكن هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.