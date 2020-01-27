- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. مروحيات أمريكية تهبط في السفارة عقب هجوم صاروخي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق.. مروحيات أمريكية تهبط في السفارة عقب هجوم صاروخي
الإثنين 27 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن مروحيات أمريكية هبطت في مجمع السفارة الأمريكية وسط بغداد، الأحد، عقب تعرضها لهجوم بصواريخ كاتيوشا.
وأوضح المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب، للأناضول، أن عدة مروحيات عسكرية أمريكية هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجدداً وتجولت في المكان قبل أن تغادر.
وأضاف أن تحرك المروحيات جاءت بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع السفارة، مشيراً إلى إمكانية أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين.
وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة سقطت داخل حرمها ما أدى لحرق مطعم وفق ما أكده مصدر أمني، وتغريدة لوزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة لكن هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. مروحيات أمريكية تهبط في السفارة عقب هجوم صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.