عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر توقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس كورونا

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة المصرية، الأحد، وقف جميع الرحلات السياحية القادمة من الصين إلى كافة المطارات والمدن كإجراء احترازي لتفادي دخول فيروس كورونا إلى البلاد. كما تم إلغاء جميع الحجوزات القادمة من شركات السياحة الصينية، إلى أجل غير مسمى.



وقالت الوزارة في بيان، إن "الرحلات التي تم حجزها مسبقا ألغيت فور صدور القرار، بجميع المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان تحديدا".

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وأوضح البيان، أن "ذلك سيؤثر بالسلب على حركة السياحة في مصر، خاصة أن السياحة الصيينة الوافدة إلى مصر تمثل أكثر من 10% من السياحة المصرية، وذلك تزامنا مع احتفالات رأس السنة الصينية، التي تستمر حتى منتصف شباط/فبراير المقبل".

وأضافت الوزارة، أن "السائح الصيني مصنف ضمن أفضل الجنسيات الوافدة لمساهمته في إنعاش حركة السياحة، لكونه سائحا دائم التجوال ويزور أكثر من مدينة خلال إقامته، وإقباله على الرحلات البحرية والسفاري والرحلات الثقافية".

وجاء قرار السلطات المصرية؛ في وقت ارتفعت فيه حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد، الأحد، فى الصين إلى 56 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة، حسب صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية، كما توفى 13 شخصا فى مقاطعة هوباى الصينية جراء فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الصيني، تشى جين بينج، أكد السبت، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه وضعا خطيرا.