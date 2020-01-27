وزارة الصحة: كروت مراقبة صحية لكل وافد من الدول التي ظهرت بها إصابات فيروس كورونا

قال الدكتور "علاء عيد" رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التى ظهرت بها إصابات فيروس كورونا .

وتابع "عيد" : سيتم كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحى ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

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وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات علاجية تشمل اتباع بروتوكول العلاج الموضح بالدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية للتعامل الإكلينيكي مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس كورونا المستجد