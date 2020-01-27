شكرا لقرائتكم خبر عن "الحاراتى" أخطر العناصر الإرهابية التي يوظفها أردوغان للقتال فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بالفيديو لقناة مباشر قطر، عن الإرهابيين الذين يوظفهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل جلب الميليشيات المسلحة والإرهابية للقتال في ليبيا، ضد الجيش الوطنى الليبى، وذلك لتوسعة مشروع أردوغان التخريبي في المنطقة.

وأضاف التقرير، أن ضمن هؤلاء المرتزقة مهدى الحاراتي، و هو أخطر العناصر الإرهابية في سوريا، وهو إيرلندى الجنسية، وهو مسئول الإشراف، وجلب العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا، وهو ضمن المجموعات التي تقاتل بصفوف الميليشيات الإرهابية مع الجيش التركي وحكومة السراج، ولفت التقرير أن الإرهابي الحاراتي له علاقات قوية مع المخابرات التركية ، وواحد ضمن ممن لهم علاقات وطيدة بأردوغان .

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كان تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، ذكر أن العثمانلى رجب طيب أردوغان لا يفوت بؤرة توتر بمنطقة الشرقِ الأوسط، إلا وتسرب إليها، كالمرض الخبيث الذى يهاجم الجسد المريض من أضعف أعضائِه مقاومة، متابعًا: "الغازى التركى الذى ما لبث أن تأكد من وقوف المجتمع الدولى فى وجه مغامرتِه الاستعمارية فى ليبيا، ومن قبلِها فشله بجنوده ومرتزقته فى سوريا، حتى اندفع إلى بؤرة أخرى، للتوغلِ إلى الجسدِ العربى، وهى دولة الصومال".