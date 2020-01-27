رمز الرياضة.. "ليفربول" ينعي كوبي براينت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي: نعى نادي ليفربول الإنجليزي أسطورة السلة الامريكي كوبي براينت الذي لقى حتفه أمس الأحد في حادث تحطم طائرة. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بالعربي عبر موقع "تويتر": ارقد في سلام يا كوبي براينت 1978-2020. . رمز الرياضة. Advertisements كان على متن الطائرة تسعة اشخاص وفقا لسجلات الرحلة ومن بينهم الطيار، من بينهم ابنة كوبي برايانت. يذكر أن برايانت لديه أربع بنات من زوجته فانيسا وهن جيانا وناتاليا وبيانكا وكابري. ​

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