شاكيل أونيل: ما من كلمات يمكن أن تعبر عن خسارة براينت

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أعرب نجم كرة السلة الأمريكي السابق شاكيل أونيل عن تعازيه في وفاة زميله السابق كوبي براينت الذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجليس بالولايات المتحدة.
وقال أونيل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : " ما من كلمات يمكنها التعبير عما أشعر به من آلام إزاء هذه المأساة بخسارة أخي العزيز كوبي براينت".
وانضم أونيل بهذا إلى قائمة النجوم الكبار الذين أعلنوا عن تعازيهم في وفاة براينت .
وأوضح : "أحبك يا برايانت وسأفتقدك. تعازينا لعائلة براينت وعائلات باقي الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة. أشعر بالألم الآن".
وسبق للاعبين أونيل وبرايانت أن فازا بعدد من الألقاب خلال مشاركاتهما سويا في فريق لوس أنجلوس ليكرز.
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