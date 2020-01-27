الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 80 شخصا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (دب أ):

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزية أن 24 شخصا آخرين لاقوا حتفهم فى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في الصين إلى 80، وفقا لأحدث البيانات.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 371 حالة اصابة جديدة في المقاطعة يوم أمس الأحد. وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية .​